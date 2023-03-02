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"Познакомились" с HIMARS. Оккупант пожаловался другу на новейшее вооружение украинцев (перехват)

Новина українською →
Украина, Четверг 02 марта 2023 19:10
"Познакомились" с HIMARS. Оккупант пожаловался другу на новейшее вооружение украинцев (перехват) Фото: украинские военные разбомбили с помощью HIMARS одну из баз россиян неподалеку от Кременной (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные разбомбили с помощью HIMARS одну из баз россиян недалеко от Кременной. В результате погибли девять оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

По словам оккупанта, его товарищи решили заночевать на одной из баз в Кременной. Однако это засекли украинские военные и отработали по базе с HIMARS. В результате часть россиян погибла, а другая получила ранения.

Он также пожаловался на то, что ВСУ получают новейшее вооружение, в том числе танки Leopard, предпочитающие бои.

По словам оккупанта, его командование выжидает более благоприятных погодных условий для того, чтобы пойти в наступление. Вероятнее всего, это произойдет в конце марта, когда подсохнет земля и смогут идти танки.

Напомним, что Россия ежедневно теряет большое количество своих военных при попытке захватить и оккупировать Украину.

Жена военнослужащего РФ возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных. Оккупант ей рассказал, как другие россияне готовы ломать кости, чтобы убежать из передовой в Украине.

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