Позиційні бої на рівні окопної війни: експерти про ситуацію під Бахмутом
Під Бахмутом фактично йдуть позиційні бої на рівні окопної війни. Російська армія зосередила великі сили, тому навряд чи варто чекати на стрімкий прорив ЗСУ.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Буде ще та рубка". Головне про наступ ЗСУ на південь та операції на лівому березі: огляд фронту".
Військовий експерт Владислав Селезньов, кілька тижнів тому, зосередивши потужні сили на північному фланзі, росіянам вдалося зупинити наступ у районі села Берхівка. Потім, поки була можливість, нашим військовим вдалося просунутися на південному напрямку, але й туди ворог підтягнув резерви.
"Тому фактично зараз під Бахмутом йдуть позиційні бої на рівні окопної війни. І казати про те, що у найближчій перспективі ми сильно просунемося вперед, мабуть, не варто. Як і про те, що ворог зможе докорінно переламати ситуацію на цій ділянці", - наголосив експерт.
Наступ під Бахмутом міг би пожвавитись за наявності достатньої кількості артилерії та боєприпасів. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також каже про серйозний оборонний потенціал РФ.
"І для того, щоби вибити росіян, потрібні додаткові сили та засоби. Але оскільки з точки зору всього контрнаступу південний вектор зараз у пріоритеті і складно однаково наступати на всіх напрямках, під Бахмутом вирішуються завдання щодо утримання фронту та повільного просування наявними силами. У таких умовах навряд чи варто чекати на стрімкий прорив", - додав він.
Інформація Міноборони про ситуацію під Бахмутом
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 14 серпня повідомила, що ЗСУ продовжують наступ у районі Бахмута. За тиждень вони звільнили там 3 квадратні кілометри, а загальна деокупована площа тепер становить 40 квадратних кілометрів.