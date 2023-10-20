Позиції росіян погіршуються, вони готуються відійти до траси Горлівка-Бахмут, - ЗСУ
Українські війська продовжують проводити наступальну операцію в Донецькій області, через це росіяни вже готуються відійти до траси Горлівка-Бахмут.
Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Українського Радіо".
За його словами, ситуація біля Бахмута складна, але контрольована.
"ЗСУ повільно, але впевнено просуваються на відстань від десятків до сотень метрів углиб, відвойовуючи окуповані території. Ворог перебуває в глухій обороні", - йдеться в заяві.
Фото: траса Бахмут-Горлівка (google.com)
Євлаш зазначив, що через взяття українськими бійцями штучного насипу, ворог готується відходити на трасу Горлівка-Бахмут, яка перебувала під вогневим контролем ЗСУ. Саме тому для Сил оборони України відкриваються нові можливості.
Також Євлаш додав, що ворог посилює мінно-вибухову роботу, мінує поля, дороги, проїзди, встановлює загородження, щоб стримати наше просування.
"За правильного планування та застосування військ і сил можна рухатися навіть через протитанкові рови, "зуби дракона" та мінні поля. Це, звичайно, впливає на просування. Але ми рухаємося вперед і звільняємо наші території", - додав начальник пресслужби Східного угруповання військ.
Траса Бахмут-Горлівка
21 вересня Євлаш повідомив, що звільнення Андріївки та Кліщіївки у Донецькій області дозволило ЗСУ взяти трасу Бахмут - Горлівка під вогневий контроль. Вона знаходиться за 3 км від лінії зіткнення Туди вже дістають як міномети, так і протитанкові розрахунки.
При цьому окупанти ще мають інші логістичні маршрути, якими постачають забезпечення для угруповування у Бахмуті. Тому ЗСУ продовжують різати ці шляхи.
Більше про ситуацію на фронті читайте у матеріалі РБК-Україна "ЗСУ готують поле нової битви. Де саме та коли оточать Бахмут: огляд фронту".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.