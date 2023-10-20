ua en ru
Пт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Позиции россиян ухудшаются, они готовятся отойти к трассе Горловка-Бахмут, - ВСУ

Донецкая область, Пятница 20 октября 2023 22:13
UA EN RU
Позиции россиян ухудшаются, они готовятся отойти к трассе Горловка-Бахмут, - ВСУ Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские войска продолжают проводить наступательную операцию в Донецкой области, из-за этого россияне уже готовятся отойти к трассе Горловка-Бахмут.

Об этом заявил начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украинского Радио".

По его словам, ситуация возле Бахмута сложная, но контролируемая.

"ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на расстояние от десятков до сотен метров вглубь, отвоевывая оккупированные территории. Враг находится в глухой обороне", - говорится в заявлении.

Позиции россиян ухудшаются, они готовятся отойти к трассе Горловка-Бахмут, - ВСУ

Фото: трасса Бахмут-Горловка (google.com)

Евлаш отметил, что из-за взятия украинскими бойцами искусственной насыпи, враг готовится отходить на трассу Горловка-Бахмут, которая находилась под огневым контролем ВСУ. Именно поэтому для Сил обороны Украины открываются новые возможности.

Также Евлаш добавил, что враг усиливает минно-взрывную работу, минирует поля, дороги, проезды, устанавливает заграждения, чтобы сдержать наше продвижение.

"При правильном планировании и применении войск и сил можно двигаться даже через противотанковые рвы, "зубы дракона" и минные поля. Это, конечно, влияет на продвижение. Но мы движемся вперед и освобождаем наши территории", - добавил начальник пресс-службы Восточной группировки войск.

Трасса Бахмут-Горловка

21 сентября Евлаш сообщил, что освобождение Андреевки и Клещиевки в Донецкой области позволило ВСУ взять трассу Бахмут-Горловка под огневой контроль. Она находится в 3 км от линии столкновения. Туда уже достают как минометы, так и противотанковые расчеты.

При этом у оккупантов еще есть другие логистические маршруты, которыми поставляют обеспечение для группировки в Бахмуте. Поэтому ВСУ продолжают резать эти пути.

Больше о ситуации на фронте читайте в материале РБК-Украина "ВСУ готовят поле нового сражения. Где именно и когда окружат Бахмут: обзор фронта".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ