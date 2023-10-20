Позиции россиян ухудшаются, они готовятся отойти к трассе Горловка-Бахмут, - ВСУ
Украинские войска продолжают проводить наступательную операцию в Донецкой области, из-за этого россияне уже готовятся отойти к трассе Горловка-Бахмут.
Об этом заявил начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украинского Радио".
По его словам, ситуация возле Бахмута сложная, но контролируемая.
"ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на расстояние от десятков до сотен метров вглубь, отвоевывая оккупированные территории. Враг находится в глухой обороне", - говорится в заявлении.
Фото: трасса Бахмут-Горловка (google.com)
Евлаш отметил, что из-за взятия украинскими бойцами искусственной насыпи, враг готовится отходить на трассу Горловка-Бахмут, которая находилась под огневым контролем ВСУ. Именно поэтому для Сил обороны Украины открываются новые возможности.
Также Евлаш добавил, что враг усиливает минно-взрывную работу, минирует поля, дороги, проезды, устанавливает заграждения, чтобы сдержать наше продвижение.
"При правильном планировании и применении войск и сил можно двигаться даже через противотанковые рвы, "зубы дракона" и минные поля. Это, конечно, влияет на продвижение. Но мы движемся вперед и освобождаем наши территории", - добавил начальник пресс-службы Восточной группировки войск.
Трасса Бахмут-Горловка
21 сентября Евлаш сообщил, что освобождение Андреевки и Клещиевки в Донецкой области позволило ВСУ взять трассу Бахмут-Горловка под огневой контроль. Она находится в 3 км от линии столкновения. Туда уже достают как минометы, так и противотанковые расчеты.
При этом у оккупантов еще есть другие логистические маршруты, которыми поставляют обеспечение для группировки в Бахмуте. Поэтому ВСУ продолжают резать эти пути.
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