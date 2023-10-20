Позиции россиян ухудшаются, они готовятся отойти к трассе Горловка-Бахмут, - ВСУ

Украинские войска продолжают проводить наступательную операцию в Донецкой области, из-за этого россияне уже готовятся отойти к трассе Горловка-Бахмут.

Об этом заявил начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир " Украинского Радио ".

По его словам, ситуация возле Бахмута сложная, но контролируемая.

"ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на расстояние от десятков до сотен метров вглубь, отвоевывая оккупированные территории. Враг находится в глухой обороне", - говорится в заявлении.

Фото: трасса Бахмут-Горловка (google.com)

Евлаш отметил, что из-за взятия украинскими бойцами искусственной насыпи, враг готовится отходить на трассу Горловка-Бахмут, которая находилась под огневым контролем ВСУ. Именно поэтому для Сил обороны Украины открываются новые возможности.

Также Евлаш добавил, что враг усиливает минно-взрывную работу, минирует поля, дороги, проезды, устанавливает заграждения, чтобы сдержать наше продвижение.

"При правильном планировании и применении войск и сил можно двигаться даже через противотанковые рвы, "зубы дракона" и минные поля. Это, конечно, влияет на продвижение. Но мы движемся вперед и освобождаем наши территории", - добавил начальник пресс-службы Восточной группировки войск.

Трасса Бахмут-Горловка

21 сентября Евлаш сообщил, что освобождение Андреевки и Клещиевки в Донецкой области позволило ВСУ взять трассу Бахмут-Горловка под огневой контроль. Она находится в 3 км от линии столкновения. Туда уже достают как минометы, так и противотанковые расчеты.

При этом у оккупантов еще есть другие логистические маршруты, которыми поставляют обеспечение для группировки в Бахмуте. Поэтому ВСУ продолжают резать эти пути.

Больше о ситуации на фронте читайте в материале РБК-Украина "ВСУ готовят поле нового сражения. Где именно и когда окружат Бахмут: обзор фронта".