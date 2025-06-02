Позиція залишається незмінною: ЗМІ дізналися основну вимогу РФ у "меморандумі"

Росія передала Україні "меморандум"

Нагадаємо, сьогодні, 2 червня, у Туреччині відбувся другий раунд переговорів України та Росії. На зустрічі обговорювали умови для припинення війни.

Під час зустрічі російська делегація передала Україна "меморандум" з її умовами щодо припинення війни. Документ було передано через Туреччину.

Додамо, ще 28 травня міністр оборони України Рустем Умєров передав голові російської делегації Володимиру Мединському документ, у якому викладено позицію України про припинення вогню з Росією. Однак Росія поки що не відповіла на меморандум України. Очікується, що в Москві розглядатимуть документ ще тиждень.

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