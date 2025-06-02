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Не поспішають із перемир'ям? Умєров розповів, коли РФ відповість на меморандум України

Стамбул, Понеділок 02 червня 2025 17:28
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Не поспішають із перемир'ям? Умєров розповів, коли РФ відповість на меморандум України Фото: Рустем Умєров, глава Міноборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія поки що не відповіла на меморандум України про повне припинення вогню. Очікується, що в Москві розглядатимуть документ ще тиждень.

Про це заявив міністр оборони України, голова української делегації Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він нагадав, що Україна передала Росії свій документ, у якому йдеться про можливе припинення вогню, ще кілька днів тому. Але жодної відповіді від Москви не надійшло.

"Тільки під час сьогоднішньої дискусії відповіли. Вони сказали, що їм потрібно щонайменше тиждень, щоб розглянути будь-яку відповідь", - додав міністр.

Україна і Росія обмінялися меморандумами

Нагадаємо, 28 травня міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що він передав голові російської делегації Володимиру Мединському документ, у якому викладено позицію України про припинення вогню з Росією.

Він також підкреслив, що Україна хоче отримати від Росії подібний меморандум.

Джерела РБК-Україна сьогодні, 2 червня, повідомили, що Росія через Туреччину передала Україні свій меморандум про припинення вогню і завершення війни. Це сталося під час переговорів у Стамбулі.

Варто зауважити, що Росія виступає проти перемир'я з Україною щонайменше на 30 днів без своїх ультимативних умов.

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