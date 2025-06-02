Не поспішають із перемир'ям? Умєров розповів, коли РФ відповість на меморандум України

Росія поки що не відповіла на меморандум України про повне припинення вогню. Очікується, що в Москві розглядатимуть документ ще тиждень.

Про це заявив міністр оборони України, голова української делегації Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він нагадав, що Україна передала Росії свій документ, у якому йдеться про можливе припинення вогню, ще кілька днів тому. Але жодної відповіді від Москви не надійшло.

"Тільки під час сьогоднішньої дискусії відповіли. Вони сказали, що їм потрібно щонайменше тиждень, щоб розглянути будь-яку відповідь", - додав міністр.