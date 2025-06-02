Позиция остается неизменной: СМИ узнали основное требование РФ в "меморандуме"

Россия передала Украине "меморандум"

Напомним, сегодня, 2 июня, в Турции состоялся второй раунд переговоров Украины и России. На встрече обсуждали условия для прекращения войны.

Во время встречи российская делегация передала Украине "меморандум" с ее условиями о прекращении войны. Документ был передан через Турцию.

Добавим, еще 28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации Владимиру Мединскому документ, в котором изложена позиция Украины о прекращении огня с Россией. Однако Россия пока не ответила на меморандум Украины. Ожидается, что в Москве будут рассматривать документ еще неделю.

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