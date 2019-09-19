Позиция Украины по "формуле Штайнмайера" нарушает соглашения, - Кремль

Условия украинской стороны по имплементации "формулы Штайнмайера" противоречат ранее достигнутым договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, выдвижение условий с украинской стороны не способствует быстрому продвижению диалога по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно выдвижение условий - это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой. Это новое явление, которое было озвучено. Пока трудно сказать насколько это может повлиять на перспективы дальнейшего развития ситуации… пока мы можем констатировать, что это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей", - заявил Песков.

Он также добавил, что работу в этом направлении следует продолжать.

Напомним, вчера на встрече контактной группы в Минске украинская сторона отказалась письменно закреплять так называемую "формулу Штайнмайера". В частности, делегация из Киева настаивала на передаче контроля над участком границы с России, а также на разоружении незаконных формирований перед проведением местных выборов на оккупированном Донбассе.

В то же время министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что "формула Штайнмайера" официально была согласована с украинскими властями, в частности, Министерством иностранных дел на встрече советников лидеров стран нормандского формата 2 сентября в Берлине.