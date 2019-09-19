Позиція України по "формулі Штайнмайєра" порушує угоди, - Кремль

Умови української сторони щодо імплементації "формули Штайнмайєра" суперечать раніше досягнутим домовленостям. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, висунення умов з української сторони не сприяє швидкому просуванню діалогу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Формула Штайнмайєра не була чимось обумовлена, відповідно висунення умов - це нова позиція для всіх країн, які раніше декларували свою згоду з цією формулою. Це нове явище, яке було озвучено. Поки важко сказати, наскільки це може вплинути на перспективи подальшого розвитку ситуації... поки ми можемо констатувати, що це не вкладається в рамки домовленостей", - заявив Пєсков.

Він також додав, що роботу в цьому напрямку слід продовжувати.

Нагадаємо, вчора на зустрічі контактної групи в Мінську українська сторона відмовилася письмово закріплювати так звану "формулу Штайнмайєра". Зокрема, делегація з Києва наполягала на передачі контролю над ділянкою кордону з Росії, а також на роззброєнні незаконних формувань перед проведенням місцевих виборів на окупованому Донбасі.

У той же час міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляв, що "формула Штайнмайєра" офіційно була погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ на зустрічі радників лідерів країн нормандського формату 2 вересня в Берліні.