Позиція США щодо війни в Україні "не така однозначна", як у Польщі, - Туск

Туск дав невеликий брифінг в аеропорту перед вильотом до Лондона на саміт щодо України. Він зазначив, що ситуація складна, й існує "певна дилема" в тому, що позиція США "не така однозначна, як наша в питанні України та Росії".

"Але ми повинні цю дилему подолати", - заявив прем'єр, додавши, що Польща має чудові відносини з США і буде зміцнювати їх.

Туск наголосив, що тлі останніх подій протягом минулих тижнів Європа прокинулася. Він зазначив, що на саміті буде закликати, щоб європейських військ на східному фланзі ЄС, у Фінляндії, балтійських країн та Польщі, побільшало.

"Вдумайтесь, як це звучить: 500 млн європейців просять 300 млн американців, щоб вони їх захистили від 130 млн росіян", - заявив Туск.