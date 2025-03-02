Позиція США щодо війни в Україні "не така однозначна", як у Польщі, - Туск

Позиція США щодо війни РФ проти України "не така однозначна", як у Польщі. Цю "дилему" потрібно подолати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує The Guardian і BBC.
Туск дав невеликий брифінг в аеропорту перед вильотом до Лондона на саміт щодо України. Він зазначив, що ситуація складна, й існує "певна дилема" в тому, що позиція США "не така однозначна, як наша в питанні України та Росії".
"Але ми повинні цю дилему подолати", - заявив прем'єр, додавши, що Польща має чудові відносини з США і буде зміцнювати їх.
Туск наголосив, що тлі останніх подій протягом минулих тижнів Європа прокинулася. Він зазначив, що на саміті буде закликати, щоб європейських військ на східному фланзі ЄС, у Фінляндії, балтійських країн та Польщі, побільшало.
"Вдумайтесь, як це звучить: 500 млн європейців просять 300 млн американців, щоб вони їх захистили від 130 млн росіян", - заявив Туск.
У неділю, 2 березня, у Лондоні відбудеться саміт щодо України, який скликає прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
У саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії, глава МЗС Туреччини, генсек НАТО, президенти Єврокомісії та Європейської ради.
Як раніше повідомило Sky News, країни Балтії були "незадоволені" тим, що їх не запросили на саміт щодо України.
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