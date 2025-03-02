Позиция США по войне в Украине "не такая однозначная", как у Польши, - Туск

Туск дал небольшой брифинг в аэропорту перед вылетом в Лондон на саммит по Украине. Он отметил, что ситуация сложная, и существует "определенная дилемма" в том, что позиция США "не такая однозначная, как наша в вопросе Украины и России".

"Но мы должны эту дилемму преодолеть", - заявил премьер, добавив, что Польша имеет прекрасные отношения с США и будет укреплять их.

Туск подчеркнул, что на фоне последних событий в течение прошлых недель Европа проснулась. Он отметил, что на саммите будет призывать, чтобы европейских войск на восточном фланге ЕС, в Финляндии, балтийских стран и Польши, стало больше.

"Вдумайтесь, как это звучит: 500 млн европейцев просят 300 млн американцев, чтобы они их защитили от 130 млн россиян", - заявил Туск.