"Позиція незмінна". Німеччина відмовляється постачати Україні зброю

Заступник офіційного представника уряду Німеччини Крістіане Хофман заявила, що позиція Берліну щодо постачання Києву зброї, залишається незмінною. Країна відмовляється надавати українській стороні відповідну допомогу, особливо, якщо мова йде про летальну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

"Федеральний уряд не змінював позицію щодо постачання летальної зброї в Україну. З огляду на конфлікт на території України він не погоджує жодних постачань летального озброєння. Він бачить, звичайно, що у союзників інша позиція і вони діють по-іншому, але його позиція незмінна", - сказала Хофман.

На запитання журналіста, чи може Україна розраховувати на німецьку зброю у разі нового нападу Росії, вона відповіла, що уряд Німеччини хотів запобігти саме такій ескалації.

"А на випадок, якщо відбудеться російська інтервенція чи якесь вторгнення на українську територію, уряд Німеччини разом зі своїм союзником готує низку заходів", - зазначила Хофман.

Однак, про які саме заходи йдеться, вона відмовилася уточнити.

Зазначимо, нещодавно посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки не постачатиме Україні зброю, тому що її країна дотримується позиції "не поставляти летальну зброю в зони конфлікту".

Після чого глава МЗС України Дмитро Кулеба піддав критиці відмову Берліна постачати зброю Києву. Він заявив, що українці пам'ятатимуть про це десятиліттями.