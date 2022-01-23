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Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие, - Кулеба

Новина українською →
Воскресенье 23 января 2022 13:44
Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике отказ Берлина поставлять оружие Киеву. Укранцы будут помнить об этом десятилетиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы немецкому изданию Welt am Sonntag.

"Мы разочарованы тем, что Германия по-прежнему не дает разрешения на поставку оборонительных вооружений Украине, особенно с учетом текущей ситуации", - сказал министр.

Кулеба опасается негативного влияния на германо-украинские отношения. "Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями, и мне как министру иностранных дел от этого очень грустно", - сказал он.

По его словам, Германия допустила "ошибки в отношении Украины" во время Второй мировой войны и часть ее ответственности состоит в том, чтобы "принимать правильные решения сегодня".

Напомним, Германия отказалась выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину на фоне угрозы вторжения РФ. Проблема связана с экспортом гаубицы Д-30, стреляющей 122 мм снарядами примерно на 20 километров.

Кроме того, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять Украине оружие, потому что ее страна придерживается позиции "не поставлять летальное оружие в зоны конфликта".

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