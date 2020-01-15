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Позиция Еврокомиссии по "Северному потоку-2" неизменна, - Кулеба

Новости » Политика     15.01.2020 - 14:18
Позиция Еврокомиссии по "Северному потоку-2" неизменна, - Кулеба
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Правила Евросоюза должны быть применены к "Северному потоку-2"

Позиция Еврокомиссии относительно строительства российского газопровода "Северный поток-2" остается неизменной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

Он отметил, что правила Евросоюза должны быть применены к "Северному потоку-2" без исключений.

"Опасные риски от ПП2 (Северный поток-2, - ред.) сохраняются. Утром обсудили это с комиссаром ЕК по энергетике Кадри Симсон. Получил заверения: позиция ЕК неизменна. Правила ЕС должны быть применены к ПП2 без исключений", - написал Кулеба.

По его словам, энергетическая безопасность в дальнейшем в центре диалога украинских дипломатов с Евросоюзом.

Позиция Еврокомиссии по &quot;Северному потоку-2&quot; неизменна, - КулебаРанее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия достроит газопровод "Северный поток - 2" своими силами, так как нет технологических препятствий, для преодоления которых нужна была бы помощь извне.

РБК-Украина писало, что до завершения российского проекта "Северный поток - 2" осталось 160 километров труб, и российская сторона обещает, что трубопровод будет завершен вопреки санкциям. До этого швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила работы из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов.

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