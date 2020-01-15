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Позиція Єврокомісії щодо "Північного потоку-2" незмінна, - Кулеба

Новини » Політика     15.01.2020 - 14:18
Позиція Єврокомісії щодо "Північного потоку-2" незмінна, - Кулеба
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Правила Євросоюзу мають бути застосовані до "Північного потоку-2"

Позиція Єврокомісії щодо будівництва російського газопроводу "Північний поток-2" залишається незмінною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулебу у Twitter.

Він зазначив, що правила Євросоюзу мають бути застосовані до "Північного потоку-2" без виключень.

"Безпекові ризики від ПП2 (Північний потік-2, - ред.) зберігаються. Зранку обговорили це з комісаркою ЄК з енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС мають бути застосовані до ПП2 без виключень", - написав Кулеба.

За його словами, енергетична безпека надалі у центрі діалогу українських дипломатів з Євросоюзом.

Позиція Єврокомісії щодо &quot;Північного потоку-2&quot; незмінна, - КулебаРаніше глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія добудує газопровід "Північний потік - 2" своїми силами, оскільки немає технологічних перешкод, для подолання яких потрібна була б допомога ззовні.

РБК-Україна писало, що до завершення російського проекту "Північний потік - 2" залишилось 160 кілометрів труб, і російська сторона обіцяє, що трубопровід буде завершено всупереч санкціям. До цього швейцарська компанія-трубоукладчик Allseas призупинила роботи через загрозу санкцій з боку Сполучених Штатів.

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