Позиция ЕС по Восточному Средиземноморью станет испытанием на искренность, - Эрдоган

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили события в Восточном Средиземноморье, а также отношения между Турцией и ЕС.

Об этом сообщает "Анадолу".

Во время разговора Эрдоган отметил, что Брюссель должен добросовестно выполнять свои обязательства по предотвращению шагов Греции и некоторых стран-членов Евросоюза, которые нагнетают напряженность в Восточном Средиземноморье и Эгейском море.

Глава турецкого государства заявил, что высказывания и шаги европейских политиков, искажающие региональные проблемы, не будут способствовать их урегулированию.

"Позиция ЕС по Восточному Средиземноморью станет испытанием на искренность в плане международного права и регионального мира", - сказал Эрдоган.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает все необходимое для обеспечения своих прав в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

Ранее Греция выразила демарш Турции из-за исследований возле их острова.

Также греческая сторона заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.