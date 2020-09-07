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Позиция ЕС по Восточному Средиземноморью станет испытанием на искренность, - Эрдоган

Стамбул, Понедельник 07 сентября 2020 03:59
Позиция ЕС по Восточному Средиземноморью станет испытанием на искренность, - Эрдоган
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Автор: Инна Собора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили события в Восточном Средиземноморье, а также отношения между Турцией и ЕС.

Об этом сообщает "Анадолу".

Во время разговора Эрдоган отметил, что Брюссель должен добросовестно выполнять свои обязательства по предотвращению шагов Греции и некоторых стран-членов Евросоюза, которые нагнетают напряженность в Восточном Средиземноморье и Эгейском море.

Глава турецкого государства заявил, что высказывания и шаги европейских политиков, искажающие региональные проблемы, не будут способствовать их урегулированию.

"Позиция ЕС по Восточному Средиземноморью станет испытанием на искренность в плане международного права и регионального мира", - сказал Эрдоган.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает все необходимое для обеспечения своих прав в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

Ранее Греция выразила демарш Турции из-за исследований возле их острова.

Также греческая сторона заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.

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