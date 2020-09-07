ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Позиція ЄС по Східному Середземномор'ю стане випробуванням на щирість, - Ердоган

Стамбул, Понеділок 07 вересня 2020 03:59
Позиція ЄС по Східному Середземномор'ю стане випробуванням на щирість, - Ердоган
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)
Автор: Инна Собора

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обмінялися думками щодо подій в Східному Середземномор'ї, а також відносини між Туреччиною і ЄС.

Про це повідомляє "Анадолу".

Під час розмови Ердоган зазначив, що Брюссель повинен сумлінно виконувати свої зобов'язання щодо запобігання кроків Греції і деяких країн-членів Євросоюзу, які нагнітають напруженість в Східному Середземномор'ї і Егейському морі.

Глава турецької держави заявив, що висловлювання і кроки європейських політиків, які спотворюють регіональні проблеми, не сприятимуть їх врегулювання.

"Позиція ЄС по Східному Середземномор'ї стане випробуванням на щирість в плані міжнародного права і регіонального світу", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина зробить все необхідне для забезпечення своїх прав в Чорному, Егейському та Середземному морях.

Раніше Греція висловила демарш Туреччині через досліджень біля їх острова.

Також грецька сторона заявила про готовність до війни з Туреччиною за нафту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Турция
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся