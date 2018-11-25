Позиція Британії щодо Гібралтару незмінна, - Мей

Фото: Тереза Мей (gov.uk)

Лондон завжди підтримуватиме Гібралтар

Британська прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Британія і надалі продовжуватиме підтримку Гібралтару та відстоюватиме його інтереси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву Мей зробила вчора, 24 листопада, після досягнення угоди з Іспанією, щодо Гібралтару.

"Ми завжди будемо вести переговори від імені всієї родини Сполученого Королівства, включаючи Гібралтар", - сказала вона.

Крім того, британська прем'єр додала, що позиція Лондона щодо суверенітету Гібралтару є незмінною. За словами Мей, питання Гібралтару є частиною угоди про вихід Британії з Європейського Союзу (Brexit).

Зазначається, що вчора ввечері, перед самітом ЄС, на якому повинна бути схвалена угода про Brexit, Мей прибула до Брюсселя, щоб провести переговори з головою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером та президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія дала згоду на вимогу Іспанії, щоб в контексті Brexit при врегулюванні питань, пов'язаних з Гібралтаром, була потрібна згода іспанської сторони.

Раніше РБК-Україна писало, що разом з декларацією про Brexit 27 лідерів Європейського союзу в неділю, 25 листопада, мають намір прийняти окрему заяву щодо Гібралтару.