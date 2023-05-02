Жили під обстрілами. Поліція евакуювала п'ятьох дітей з лінії фронту поблизу Лиману (відео)

Правоохоронці евакуювали 10 людей зі селища Ямпіль (Донецька область), серед них було 5 дітей. Населений пункт постійно перебуває під обстрілами росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Донецькій області.
"Прильоти" тут не закінчуються: декілька днів тому внаслідок ворожого обстрілу було поранено двох жінок. Одна з них дорогою до лікарні померла", - йдеться у повідомленні.
Мешканці селища попросили поліцейських вивезти їх у більш безпечне місце. Серед них - 39-річна мама п’ятьох дітей. Родина втратила батька, якого вбило восени разом із двома сусідами.
"Загалом в обумовленому місці на правоохоронців чекали десятеро людей. Дітей забрали на свій броньований "борт" "Білі янголи", дорослі розмістились в автомобілях поліцейських офіцерів громади", - додали у поліції.
Нагадаємо, що правоохоронцям вдалося евакуювати семеро дітей віком від двох до одинадцяти років з лінії фронту поблизу Куп'янська (Харківська область).
До цього повідомлялось, що з Авдіївки (Донецька область), яка постійно знаходиться під обстрілами, вивезли ще двох неповнолітніх хлопців. У місті залишається ще одна дитина.
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