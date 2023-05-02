Жили під обстрілами. Поліція евакуювала п'ятьох дітей з лінії фронту поблизу Лиману (відео)

"Прильоти" тут не закінчуються: декілька днів тому внаслідок ворожого обстрілу було поранено двох жінок. Одна з них дорогою до лікарні померла", - йдеться у повідомленні.

Мешканці селища попросили поліцейських вивезти їх у більш безпечне місце. Серед них - 39-річна мама п’ятьох дітей. Родина втратила батька, якого вбило восени разом із двома сусідами.

"Загалом в обумовленому місці на правоохоронців чекали десятеро людей. Дітей забрали на свій броньований "борт" "Білі янголи", дорослі розмістились в автомобілях поліцейських офіцерів громади", - додали у поліції.