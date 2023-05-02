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Жили под обстрелами. Полиция эвакуировала пять детей с линии фронта вблизи Лимана (видео)

Фото: Полиция (https://www.facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители эвакуировали 10 человек из поселка Ямполь (Донецкая область), среди них 5 детей. Населённый пункт постоянно находится под обстрелами россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Донецкой области.

"Прилеты" здесь не заканчиваются: несколько дней назад в результате вражеских обстрелов были ранены две женщины. Одна из них по дороге в больницу скончалась", - говорится в сообщении.

Жители поселка попросили полицейских вывезти его в более безопасное место. Среди них - 39-летняя мама пятерых детей. Семья потеряла отца, которого убило осенью вместе с двумя соседями.

"В общей сложности в оговоренном месте правоохранителей ждали десять человек. Детей забрали на свой бронированный "борт" "Белые ангелы", взрослые разместились в автомобилях полицейских офицеров общины", - добавили в полиции.

Напомним, что правоохранителям удалось эвакуировать семерых детей в возрасте от двух до одиннадцати лет с линии фронта вблизи Купянска (Харьковская область).

До этого сообщалось, что из постоянно находящейся под обстрелами Авдеевки (Донецкая область) вывезли еще двух несовершеннолетних парней. В городе остается еще один ребенок.

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