Жили под обстрелами. Полиция эвакуировала пять детей с линии фронта вблизи Лимана (видео)

"Прилеты" здесь не заканчиваются: несколько дней назад в результате вражеских обстрелов были ранены две женщины. Одна из них по дороге в больницу скончалась", - говорится в сообщении.

Жители поселка попросили полицейских вывезти его в более безопасное место. Среди них - 39-летняя мама пятерых детей. Семья потеряла отца, которого убило осенью вместе с двумя соседями.

"В общей сложности в оговоренном месте правоохранителей ждали десять человек. Детей забрали на свой бронированный "борт" "Белые ангелы", взрослые разместились в автомобилях полицейских офицеров общины", - добавили в полиции.