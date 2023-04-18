З Авдіївки евакуювали ще двох підлітків: скільки дітей залишається у місті

З Авдіївки, яка постійно знаходиться під обстрілами, вивезли ще двох неповнолітніх хлопців. У місті залишається ще одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника міської військової адміністрації Віталія Барабаша у коментарі "Суспільному".

За його словами, з Авдіївки евакуювали двох підлітків. Одному з них скоро виповниться 18 років.

"Вчора вивезли хлопчину 17 років, якого дуже довго не могли знайти. Йому у травні буде вже 18 років. А сьогодні вивезли 15-річного, якого знайшли у п'ятницю, батьки дитини погодились виїхати після Великодня", - сказав Барабаш.

За попередньою інформацією, в Авдіївці залишається ще одна дитина - 12-річний хлопчик.

Нагадаємо, через посилення бойових дій Авдіївку віднесли до "червоної зони". Доступ до міста закрили для цивільних, волонтерів та журналістів.

Влада заявила, що буде примусово евакуювати неповнолітніх, тому місцеві жителі переховували дітей. Минулого тижня з Авдіївки вивезли ще одну сім'ю з двома маленькими дітьми.

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