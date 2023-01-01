"Позитивні новини є". Гуменюк розповіла про просування роботи ЗСУ на півдні

"Перспективи в нас залишаються досить прозорими та зрозумілими. Дійсно, ми вирушаємо в цьому напрямку досить потужним кроком, як для ворога. Наша робота має певні результати, які ми просто зараз ще не можемо озвучити. Але можу сказати, що позитивні новини є і це говорить про те, що наша робота просувається. Але для того, щоб вона була абсолютно результативною, треба трошки почекати і тоді про неї дізнаються всі", - розповіла Гуменюк.

Вона підкреслила, що ворог вже потерпає від цього, це очевидно і помітно з його передислокації.

"Те, що будуть відпрацьовані напрямки, це абсолютно точно і вони продовжують бути в розробці. І найближчим часом це буде не лише озвучено, а й очевидно. Сподіватися на "жест доброї волі" не варто, ми працюємо потужно, для того, щоб всі "жести" їм вказували правильний напрямок", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська ведуть оборонно-ротаційні дії у Херсонській та Запорізькій областях.

Додамо, що українські бійці завдали потужних ударів по позиціях росіян у на півдні, внаслідок чого ворог зазнав серйозних втрат.

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