Просування ЗСУ до Кремінної та ротація окупантів на півдні: карти боїв

Українські сили готують наступ на Кремінну одночасно із трьох напрямків. Водночас окупанти стверджують, що просуваються в районі Соледара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Бої у Луганській області

Українські сили продовжували контрнаступальні операції у напрямку Кремінної 28 грудня. Російський milblogger стверджував, що українські сили провели штурм біля Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної), де, як повідомляється, йдуть бої між російськими та українськими військами за ділянку Р-66 шосе, що веде до Кремінної.

Прессекретар Східної групи військ України Сергій Черевий заявив, що українські сили продовжують проводити операції зі звільнення Кремінної, хоча й наголосив, що говорити про взяття населеного пункту передчасно.

Українські офіційні особи повідомили, що російські цивільні робітники та російське військове командування евакуювалися з Кремінної, що, можливо, вказує на те, що російські сили готуються до активних зусиль України щодо звільнення.

Російські війська продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції у районі Кремінної. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили атаки російських військ у районі Майданчика (16 км на північний захід від Кремінної) та Краснополівки.

Бої у Донецькій області

Російські війська продовжили наступальні операції у районі Бахмута. Український генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили атаки росіян у районі Бахмута; в межах 30 км на північний схід від Бахмуту.

Окупанти стверджують, що просуваються у бік Соледара. Російський блогер заявив, що російські війська ведуть бої з українськими військами у міських районах на південній та східній околицях Бахмута.

Російські війська продовжили наступальні дії у районі Авдіївка-Донецьк. За повідомленням Генштабу України, українські війська відбили атаки російських військ у районі Авдіївки та за 32 км на південний захід від Авдіївки у районі Водяного, Мар'їнки та Перемоги.

Російський блогер стверджував, що російські війська також вели штурми на південний захід від Авдіївки у напрямку Невельського, Первомайського, Новомихайлівки та з боку Опитного.

Ситуація на півдні

Російські війська 28 грудня продовжили оборонно-ротаційні дії у Херсонській та Запорізькій областях. Начальник Об'єднаного українського пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрин заявив, що російські війська проводять ротаційні заходи, щоб компенсувати постійну деградацію через українські удари.

Єрин також зазначив, що російські війська в Запорізькій області, можливо, створюють нові, потужніші підрозділи, але такі підрозділи, як і раніше, навряд чи утворюють ударну групу, здатну до наступальних дій, тим самим припускаючи, що ці підрозділи мають оборонний характер.

На супутникових знімках, зроблених 22 грудня та опублікованих 28 грудня, додатково видно будівництво російських оборонних польових укріплень уздовж траси Т0401 Токмак-Пологи.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, російський наступ на Бахмут досяг кульмінації. Окупанти готуються до рішучого наступу на Луганщині.

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