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"Позитивные новости есть". Гуменюк рассказала о продвижении работы ВСУ на юге

Фото: у украинских бойцов на юге есть позитивные новости (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные на юге продвигаются в работе и уже добились определенных результатов. Положительные новости с фронта есть, но пока их нельзя озвучивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Перспективы у нас остаются достаточно прозрачными и понятными. Действительно, мы отправляемся в этом направлении достаточно мощным шагом, как для врага. У нашей работы есть определенные результаты, которые мы просто сейчас еще не можем озвучить. Но могу сказать, что положительные новости есть и это говорит о том, что наша работа продвигается. Но для того, чтобы она была абсолютно результативной, нужно немного подождать и тогда ее узнают все", - рассказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что враг уже страдает от этого, это очевидно и заметно по его передислокации.

"То, что будут отработаны направления, это совершенно точно и они продолжают быть в разработке. И в ближайшее время это будет не только озвучено, но и очевидно. Надеяться на жест доброй воли не стоит, мы работаем мощно, для того, чтобы все "жесты" им указывали правильное направление", - отметила Гуменюк.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска ведут оборонно-ротационные действия в Херсонской и Запорожской областях.

Добавим, что украинские бойцы нанесли мощные удары по позициям россиян на юге, в результате чего враг понес серьезные потери.

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