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Путин заявил о желании США держать Украину под контролем на деньги России

Новости » Политика     11.03.2020 - 09:04
Путин заявил о желании США держать Украину под контролем на деньги России
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По словам Путина, США хотят не дать достроить газопровод "Северный поток-2"

Власти США хотят держать Украину под внешним управлением, но так, чтобы платила за это Россия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью росСМИ.

Путин отметил, что речь идет о транзитных деньгах.

"То есть они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас", - сказал Путин.

Именно этим желанием, по словам Путина, объясняются действия США, направленные на то, чтобы не дать достроить газопровод "Северный поток-2".

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что представители Украины ведут переговоры с Соединенными Штатами и другими странами с целью окончательно похоронить российский проект "Северный поток-2".

Более того, Коболев заявил, что американские санкции в отношении российского проекта "Северный поток-2" полностью остановят строительство газопровода. Он добавил, что российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект.

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Новости Украины Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиУкраинаСеверный поток-2
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