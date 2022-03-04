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Пожизненное для коллаборантов. Как будет работать новый закон

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Пятница 04 марта 2022 09:32
Пожизненное для коллаборантов. Как будет работать новый закон Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что закон о коллаборантах предусматривает лишение свободы за помощь оккупационным администрациям, непризнание оккупацией Россией украинских территорий. Коллаборанту за его действия грозит до пожизненного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".

"Нет никаких бюрократических преград для того, чтобы усилить статью 111 УКУ (государственная измена). Сейчас будет ст. 111.1, в которой будет 8 пунктов, что такое коллаборационное действие", - сообщил нардеп.

В частности, коллаборационное действие - это призывы приходить на украинскую территорию, непризнание оккупации Россией, непризнание военных действий со стороны РФ, помощь оккупационным администрациям - добровольное занятие должностей в так называемых "мэриях".

"В зависимости от того, что именно сделал человек, будет наказание. Наименьшее наказание за распространение ложной информации – это лишение права занятия определенных должностей, в том числе в государственных органах власти. И заканчивая лишением свободы от 15 лет и до пожизненного, если действия привели к гибели людей, или нанесли существенные потери государству", - добавил Чернев.

Нардеп сообщил, что закон вступит в силу после того, как его подпишет президент, и выразил надежду, что Владимир Зеленский сделает это в ближайшие часы.

Напомним, 3 марта Верховная рада приняла закон об уголовной деятельности для коллаборантов.

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