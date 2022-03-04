Довічне для колаборантів. Як працюватиме новий закон

Народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявив, що закон про колаборантів передбачає позбавлення волі за допомогу окупаційним адміністраціям, невизнання окупацією Росією українських територій. Колаборанту за його дії загрожує до довічного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".

"Немає жодних бюрократичних перепон для того, щоб посилити статтю 111 ККУ (державна зрада). Зараз буде ст. 111.1, в якій буде 8 пунктів, що таке колабораційна дія", - повідомив нардеп.

Зокрема, колабораційна дія - це заклики приходити на українську територію, невизнання окупації Росією, невизнання військових дій з боку РФ, допомога окупаційним адміністраціям - добровільне зайняття посад у так званих "меріях".

"Залежно від того, що саме зробила людина, буде покарання. Найменше покарання за поширення неправдивої інформації – це позбавлення права зайняття певних посад, у тому числі в державних органах влади. І закінчуючи позбавленням волі від 15 років і до довічного, якщо дії призвели до загибелі людей, або завдали суттєвих втрат державі", - додав Чернєв.

Нардеп повідомив, що закон набуде чинності після того, як його підпише президент, і висловив сподівання, що Володимир Зеленський зробить це в найближчі години.