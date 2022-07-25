ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пожизненное и 15 лет: убийцам адвоката Грабовского вынесли приговоры

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 июля 2022 21:57
Пожизненное и 15 лет: убийцам адвоката Грабовского вынесли приговоры Фото: адвокат Юрий Грабовский (facebook.com/UkrainianNationalBarAssociation)
Автор: Артем Горовенко

Шевченковский районный суд Киева вынес приговоры обвиняемым в убийстве Юрия Грабовского весной 2016 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную ассоциацию адвокатов Украины.

Сообщается, что оглашение приговора длилось пять часов. По словам адвоката Сергея Вилкова, который представлял интересы потерпевшей Ольги Грабовской, один из обвиняемых получил пожизненное заключение, второй - на срок 15 лет.

Дело об убийстве слушалось почти 7 лет.

Напомним, адвоката Юрия Грабовского обнаружили мертвым в марте 2016 года в лесу в Киевской области. По данным следствия, мотивом убийства не была его профессиональная деятельность.

Он был адвокатом пленного российского ГРУшника Александра Александрова, которого вместе с Евгением Ерофеевым впоследствии обменяли на Надежду Савченко.

Дело раскрыли в течение нескольких месяцев. Обвиняемые - Максим Чмилев и Артем Яковенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юрий Грабовский
NEWS
Зеленский сменил командующего ССО
Зеленский сменил командующего ССО
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине