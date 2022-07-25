Довічне і 15 років: вбивцям адвоката Грабовського винесли вироки

Шевченківський районний суд Києва виніс вироки обвинуваченим у вбивстві Юрія Грабовського навесні 2016 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну асоціацію адвокатів України.

Повідомляється, що оголошення вироку тривало п'ять годин. За словами адвоката Сергія Вілкова, який представляв інтереси потерпілої Ольги Грабовської, один з обвинувачених отримав довічне ув'язнення, другий - на термін 15 років. Справа про вбивство слухалася майже 7 років.