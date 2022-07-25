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Довічне і 15 років: вбивцям адвоката Грабовського винесли вироки

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Київ, Понеділок 25 липня 2022 21:57
Довічне і 15 років: вбивцям адвоката Грабовського винесли вироки Фото: адвокат Юрій Грабовський (facebook.com/UkrainianNationalBarAssociation)
Автор: Артем Горовенко

Шевченківський районний суд Києва виніс вироки обвинуваченим у вбивстві Юрія Грабовського навесні 2016 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну асоціацію адвокатів України.

Повідомляється, що оголошення вироку тривало п'ять годин. За словами адвоката Сергія Вілкова, який представляв інтереси потерпілої Ольги Грабовської, один з обвинувачених отримав довічне ув'язнення, другий - на термін 15 років.

Справа про вбивство слухалася майже 7 років.

Нагадавши, адвоката Юрія Грабовського виявили мертвим у березні 2016 року в лісі в Київській області. За даними слідства, мотивом вбивства не була його професійна діяльність.

Він був адвокатом полоненого російського ГРУшника Олександра Александрова, якого разом з Євгеном Єрофєєвим згодом обміняли на Надію Савченко.

Справу розкрили протягом декількох місяців. Обвинувачені - Максим Чмільов та Артем Яковенко.

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Юрий Грабовский
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