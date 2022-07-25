Довічне і 15 років: вбивцям адвоката Грабовського винесли вироки
Шевченківський районний суд Києва виніс вироки обвинуваченим у вбивстві Юрія Грабовського навесні 2016 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну асоціацію адвокатів України.
Повідомляється, що оголошення вироку тривало п'ять годин. За словами адвоката Сергія Вілкова, який представляв інтереси потерпілої Ольги Грабовської, один з обвинувачених отримав довічне ув'язнення, другий - на термін 15 років.
Справа про вбивство слухалася майже 7 років.
Нагадавши, адвоката Юрія Грабовського виявили мертвим у березні 2016 року в лісі в Київській області. За даними слідства, мотивом вбивства не була його професійна діяльність.
Він був адвокатом полоненого російського ГРУшника Олександра Александрова, якого разом з Євгеном Єрофєєвим згодом обміняли на Надію Савченко.
Справу розкрили протягом декількох місяців. Обвинувачені - Максим Чмільов та Артем Яковенко.
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