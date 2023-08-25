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У Києві на Печерську загорівся житловий будинок: почалася евакуація

Київ, П'ятниця 25 серпня 2023 15:28
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У Києві на Печерську загорівся житловий будинок: почалася евакуація Ілюстративне фото: у Києві на Печерську загорівся житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Печерському районі Києва сьогодні, 25 серпня, вдень пожежа почалася в одному з житлових будинків. Мешканців евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

За його словами, пожежа розпочалася у квартирі на третьому поверсі триповерхового будинку. Вогонь поширився на дах будівлі на площі 1000 квадратних метрів.

"Відбувається евакуація мешканців будинку. Про постраждалих поки що немає інформації. Медики чергують на місці", - уточнив мер.

Пожежі у Києві

Нагадаємо, кілька тижнів тому у Києві почалася пожежа у Подільському районі. Там загорілася будівля Американської бібліотеки імені В. Кітастого в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

Також ми писали, що нещодавно у Києві після вибухів почалася пожежа у складському приміщенні Міністерства внутрішніх справ. Там здетонував снаряд.

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Київ Віталий Кличко Пожежа Печерский район
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