У Києві на Подолі почалася пожежа

У Києві сьогодні, 3 серпня, увечері розпочалася пожежа. Дим піднімається над Подільським районом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

За їхньою інформацією, на Подолі горить будівля. Офіційні джерела поки що ніяк не коментували інцидент.

У мережі публікують відео, де можна помітити дим.

Оновлено 20:58

У мережі повідомляють, що пожежа розпочалася у будівлі Американської бібліотеки імені В. Китастого у Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

Фото: пожежа на Подолі (t.me/kievreal1)

Оновлено 21:50

У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежу вже ліквідували. Внаслідок інциденту постраждалих та загиблих немає.

"Загоряння локалізовано о 20:46 та о 20:57 - ліквідовано на площі 80 кв. м. На місці працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу", - сказано в повідомленні.

Фото: пожежу на Подолі ліквідували (facebook.com/DSNSKyiv)

Пожежі у Києві та області

Нагадаємо, 23 липня в одному з багатоквартирних будинків Києва сталася пожежа. Внаслідок інциденту є загиблий та постраждалі.

При цьому 13 липня в ресторані Queen Country Club спалахнула пожежа. Там спалахнула лазня та ігрова кімната.

Також 9 липня на Броварському шосе Києва автомобіль врізався у бензоколонку. Внаслідок цього одна людина загинула.