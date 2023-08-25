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Пожар на Печерске в Киеве потушили, пострадала девушка

Киев, Пятница 25 августа 2023 16:14
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Пожар на Печерске в Киеве потушили, пострадала девушка Фото: в Киеве произошел пожар (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В жилом доме Печерского района Киева произошел пожар. В результате инцидента пострадала девушка.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Пожарно-спасательные службы ликвидировали пожар в жилом доме в Печерском районе", - сообщил мэр.

По его данным, возгорание возникло в квартире на третьем этаже и огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 м.кв.

"Жителей дома эвакуировали. Одной пострадавшей - 21-летней девушке, медики оказали помощь на месте", - добавил Кличко.

Напомним, мы писали, что из-за пожара в доме проводили эвакуацию местных жителей.

Пожары в Киеве

Напомним, несколько недель назад в Киеве начался пожар в Подольском районе. Там загорелось здание Американской библиотеки имени Китастого в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Также мы писали, что недавно в Киеве после взрывов начался пожар в складском помещении Министерства внутренних дел. Там сдетонировал снаряд.

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