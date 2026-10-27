Пожежу біля збройового заводу в Румунії влаштувала мережа РФ, - розвідка

Пожежа спалахнула ввечері 14 вересня на промисловому майданчику Carfil у Брашові, поруч із підприємством CARFIL SA. Це дочірня компанія Romarm, державного оборонного концерну Румунії. Вогонь охопив будівлю площею близько 1000 квадратних метрів, у якій розміщувалися автомайстерні, станція техогляду та автомийка.

DIICOT відкрила кримінальне провадження проти трьох іноземців, які проживали в країнах ЄС:

двох громадян Білорусі, яких затримали в Німеччині, коли вони готували схожі диверсії;

громадянина України, якого знайшли в Польщі. Ордер на його арешт видали 26 жовтня.

Які цілі мала мережа

За даними SRI, російські координатори визначили мережі цілі по всьому регіону: державні та приватні збройові підприємства, а також інші військові і промислові об'єкти. Цього року в Румунії виявили й інші спроби диверсій, зокрема проти міжнародних військових об'єктів і центрів підготовки українських військових.

У розвідці наголошують, що пожежа в Брашові - частина ширшої кампанії диверсій, яку Росія координує в Європі. МВС Румунії посилило охорону критичної інфраструктури, оборонних заводів і великих логістичних складів.