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Румунія збила два реактивні дрони РФ над своєю територією

10:19 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Румунія збила два реактивні дрони РФ над своєю територією Фото: винищувачі F-16 ВПС Румунії (Getty Images)
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Надвечір суботи, 17 жовтня, румунські винищувачі F-16 збили два реактивні ударні дрони, які порушили повітряний простір країни над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

За даними відомства, румунські радари виявили групу повітряних цілей приблизно за 120 кілометрів на схід від острова Зміїний. Безпілотники рухалися в південно-західному напрямку.

Для перехоплення цілей підняли два винищувачі F-16 румунських ВПС із 86-ї авіабази Борча. Літаки перебували на бойовому чергуванні в межах місії повітряної поліції та злетіли о 17:43.

У Міноборони Румунії уточнили, що збиті цілі були ударними безпілотниками типу "Герань" із реактивними двигунами.

Перший дрон знищили о 18:01 на південний схід від міста Суліна. Перед цим він перебував у повітряному просторі Румунії протягом двох хвилин.

Другий безпілотник збили о 18:05 на схід від Суліни. За даними відомства, він перебував у повітряному просторі країни п'ять хвилин.

Дрони неодноразово наближалися до кордону Румунії

У румунському Міноборони також повідомили, що протягом тижня до цього інциденту радари вісім разів фіксували повітряні цілі, які рухалися в повітряному просторі України поблизу кордону з Румунією.

У чотирьох із цих випадків безпілотники на короткий час проникали в повітряний простір Румунії.

Крім того, за цей період кілька торгових суден зазнали ударів безпілотників у Чорному морі. Деякі з атак сталися в територіальних водах Румунії.

Нагадаємо, 15 жовтня в територіальних водах Румунії після атак безпілотників загорілися два хімічні танкери. За даними румунської влади, на судні Wine Trader під прапором Сан-Марино семеро членів екіпажу зникли безвісти, ще п'ятьох вдалося врятувати.

Раніше, 2 жовтня, на території Румунії поблизу села Плауру в повіті Тульча впав об'єкт, схожий на безпілотник. Після падіння виникла пожежа.

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