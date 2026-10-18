Румунія збила два реактивні дрони РФ над своєю територією
Надвечір суботи, 17 жовтня, румунські винищувачі F-16 збили два реактивні ударні дрони, які порушили повітряний простір країни над Чорним морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.
За даними відомства, румунські радари виявили групу повітряних цілей приблизно за 120 кілометрів на схід від острова Зміїний. Безпілотники рухалися в південно-західному напрямку.
Для перехоплення цілей підняли два винищувачі F-16 румунських ВПС із 86-ї авіабази Борча. Літаки перебували на бойовому чергуванні в межах місії повітряної поліції та злетіли о 17:43.
У Міноборони Румунії уточнили, що збиті цілі були ударними безпілотниками типу "Герань" із реактивними двигунами.
Перший дрон знищили о 18:01 на південний схід від міста Суліна. Перед цим він перебував у повітряному просторі Румунії протягом двох хвилин.
Другий безпілотник збили о 18:05 на схід від Суліни. За даними відомства, він перебував у повітряному просторі країни п'ять хвилин.
Дрони неодноразово наближалися до кордону Румунії
У румунському Міноборони також повідомили, що протягом тижня до цього інциденту радари вісім разів фіксували повітряні цілі, які рухалися в повітряному просторі України поблизу кордону з Румунією.
У чотирьох із цих випадків безпілотники на короткий час проникали в повітряний простір Румунії.
Крім того, за цей період кілька торгових суден зазнали ударів безпілотників у Чорному морі. Деякі з атак сталися в територіальних водах Румунії.
Нагадаємо, 15 жовтня в територіальних водах Румунії після атак безпілотників загорілися два хімічні танкери. За даними румунської влади, на судні Wine Trader під прапором Сан-Марино семеро членів екіпажу зникли безвісти, ще п'ятьох вдалося врятувати.
Раніше, 2 жовтня, на території Румунії поблизу села Плауру в повіті Тульча впав об'єкт, схожий на безпілотник. Після падіння виникла пожежа.