Європа планує врятуватись від лісових пожеж за допомогою кіз

Запобігання майбутнім лісовим пожежам в Європі може залежати від наявності достатньої кількості кіз. Дослідники вважають, що поїдання худобою кущів стримує поширення вогню у деяких регіонах Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на POLITICO.

Ідея використання випасу тварин у Європі для створення протипожежних смуг у ландшафті набирає обертів як серйозне рішення, офіційно схвалене цього року Європейською комісією та провідними фермерськими організаціями.

Дослідники вважають, що поїдання худобою кущів стримує поширення пожеж у регіонах Естремадура, Андалусія та Валенсія в Іспанії. Адже покинуті сільськогосподарські угіддя заростають чагарниками, які висихають або замінюються вразливими, однорідними лісами, що легко горять.

Супутникова обсерваторія Європейської космічної програми "Коперник" підтвердила, що найбільші пожежі, які зараз спустошують Європу, справді відбуваються в районах, де ліси та чагарники утворюють великі, пов'язані ландшафти.

Однак, як пише видання, хоча рішення є низькотехнологічним, воно недешеве, оскільки пастухи часто залежать від державних субсидій. А ще більшою перешкодою, кажуть експерти з пожежної безпеки, є акцент політиків на гасінні пожеж після того, як вони вже спалахнули, а не на інвестуванні в профілактику.

І хоча природного корму для кіз достатньо, ринок не пропонує особливих стимулів для пастухів. Хосе Марія Кастілья з іспанського фермерського лобі ASAJA сказав, що залучити молодих людей до козівництва неможливо. не зробивши це прибутковим.

Він стверджував, що рішення полягає у створенні спеціального фонду, дотримуючись тієї ж логіки, що й реакція ЄС на коронавірус у 2020 році.