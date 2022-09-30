Пожежні перевірки для бізнесу замінять страхуванням: як це працюватиме

Комітет Верховної ради з питань податкової та фінансової політики схвалив до другого читання законопроект про заміну перевірок страхуванням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його словами, законопроект №3361, це важливий перший дерегуляційний крок, який давно просив бізнес.
"Якщо система запрацює ефективно, то ми і далі будемо її розширювати на інші види ризиків та категорії бізнесів", - додав він.
Железняк повідомив, що всі ці новації добровільні, як для бізнесу так і страхових компаній.
Депутат заявив, що механізм дуже простий:
Нагадаємо, Кабмін дозволив позапланові перевірки бізнесу під час війни.
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