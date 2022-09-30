Пожежні перевірки для бізнесу замінять страхуванням: як це працюватиме

За його словами, законопроект №3361, це важливий перший дерегуляційний крок, який давно просив бізнес.

"Якщо система запрацює ефективно, то ми і далі будемо її розширювати на інші види ризиків та категорії бізнесів", - додав він.

Железняк повідомив, що всі ці новації добровільні, як для бізнесу так і страхових компаній.

Депутат заявив, що механізм дуже простий: