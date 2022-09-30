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Пожежні перевірки для бізнесу замінять страхуванням: як це працюватиме

Фото: Рада зробила крок до заміни перевірки бізнесу страхуванням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань податкової та фінансової політики схвалив до другого читання законопроект про заміну перевірок страхуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, законопроект №3361, це важливий перший дерегуляційний крок, який давно просив бізнес.

"Якщо система запрацює ефективно, то ми і далі будемо її розширювати на інші види ризиків та категорії бізнесів", - додав він.

Железняк повідомив, що всі ці новації добровільні, як для бізнесу так і страхових компаній.

Депутат заявив, що механізм дуже простий:

  • 1) отримуєш аудит пожежної безпеки (він не тягне за собою обов’язку виправляти недоліки)
  • 2) отримуєш з цим аудитом страхування
  • 3) повідомляєш ДСНС про наявність страхування
  • 4) на період дії договору про страхування звільняєшся від планових пожежних перевірок.

Нагадаємо, Кабмін дозволив позапланові перевірки бізнесу під час війни.

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