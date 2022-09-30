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Пожарные проверки для бизнеса заменят страхованием: как это будет работать

Фото: Рада сделала шаг к замене проверки бизнеса страхованием (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики одобрил ко второму чтению законопроект о замене проверок страхованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, законопроект №3361, это важный первый дерегуляционный шаг, который давно просил бизнес.

"Если система заработает эффективно, то мы и дальше будем ее расширять на другие виды рисков и категории бизнесов", - добавил он.

Железняк сообщил, что все эти новшества добровольны как для бизнеса, так и страховых компаний.

Депутат заявил, что механизм очень прост:

  • 1) получаешь аудит пожарной безопасности (он не влечет обязанности исправлять недостатки)
  • 2) получаешь с этим аудитом страхование
  • 3) сообщаешь ГСЧС о наличии страхования
  • 4) на период действия договора о страховании освобождаешься от плановых пожарных проверок.

Напомним, Кабмин разрешил внеплановые проверки бизнеса во время войны.

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