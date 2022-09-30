Пожарные проверки для бизнеса заменят страхованием: как это будет работать

Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики одобрил ко второму чтению законопроект о замене проверок страхованием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его словам, законопроект №3361, это важный первый дерегуляционный шаг, который давно просил бизнес.
"Если система заработает эффективно, то мы и дальше будем ее расширять на другие виды рисков и категории бизнесов", - добавил он.
Железняк сообщил, что все эти новшества добровольны как для бизнеса, так и страховых компаний.
Депутат заявил, что механизм очень прост:
Напомним, Кабмин разрешил внеплановые проверки бизнеса во время войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.