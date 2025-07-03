Пожежі та зруйновані будинки: з'явились фото наслідків удару по Полтаві

Удар по Полтаві

Зранку, 3 липня, у Полтаві пролунали вибухи на тлі загрози ударів дронами. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували місто "Шахедами".

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що внаслідок одного з прильотів загорілася будівля Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Ще одна пожежа спалахнула у приватному будинку поруч із Полтавським обласним ТЦК та СП - її спричинило інше влучання.

Детальніше про те, що відомо про атаку "Шахедів" на Полтаву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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