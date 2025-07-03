Пожары и разрушенные дома: появились фото последствий удара по Полтаве

"Полтава: в результате утреннего российского обстрела города возникли пожары в отдельных зданиях. На местах работают подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, из-за атаки россиян погибли два человека, еще десять получили ранения. Чрезвычайникам удалось спасти десять человек из-под завалов.

Один из масштабных пожаров уже локализовали. Сейчас спасатели продолжают тушение огня, проводят разбор завалов и оказывают помощь пострадавшим.

На месте работают медики, психологи ГСЧС, а также представители всех экстренных служб.