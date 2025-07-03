Пожары и разрушенные дома: появились фото последствий удара по Полтаве

В Полтаве в результате дроновой атаки в четверг, 3 июля, вспыхнули пожары в отдельных зданиях. Спасатели показали фото последствий обстрела РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Полтава: в результате утреннего российского обстрела города возникли пожары в отдельных зданиях. На местах работают подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, из-за атаки россиян погибли два человека, еще десять получили ранения. Чрезвычайникам удалось спасти десять человек из-под завалов.
Один из масштабных пожаров уже локализовали. Сейчас спасатели продолжают тушение огня, проводят разбор завалов и оказывают помощь пострадавшим.
На месте работают медики, психологи ГСЧС, а также представители всех экстренных служб.
Утром, 3 июля, в Полтаве прогремели взрывы на фоне угрозы ударов дронами. Позже стало известно, что россияне атаковали город "Шахедами".
Сухопутные войска ВСУ сообщили, что в результате одного из прилетов загорелось здание Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
Еще один пожар вспыхнул в частном доме рядом с Полтавским областным ТЦК и СП - его вызвало другое попадание.
Подробнее о том, что известно об атаке "Шахедов" на Полтаву - читайте в материале РБК-Украина.
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