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Пожары и разрушенные дома: появились фото последствий удара по Полтаве

Фото: последствия российской атаки на Полтаву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В Полтаве в результате дроновой атаки в четверг, 3 июля, вспыхнули пожары в отдельных зданиях. Спасатели показали фото последствий обстрела РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Полтава: в результате утреннего российского обстрела города возникли пожары в отдельных зданиях. На местах работают подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, из-за атаки россиян погибли два человека, еще десять получили ранения. Чрезвычайникам удалось спасти десять человек из-под завалов.

Один из масштабных пожаров уже локализовали. Сейчас спасатели продолжают тушение огня, проводят разбор завалов и оказывают помощь пострадавшим.

На месте работают медики, психологи ГСЧС, а также представители всех экстренных служб.

 
Фото: последствия российской атаки на Полтаву (t.me/dsns_telegram)

 

Удар по Полтаве

Утром, 3 июля, в Полтаве прогремели взрывы на фоне угрозы ударов дронами. Позже стало известно, что россияне атаковали город "Шахедами".

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что в результате одного из прилетов загорелось здание Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Еще один пожар вспыхнул в частном доме рядом с Полтавским областным ТЦК и СП - его вызвало другое попадание.

Подробнее о том, что известно об атаке "Шахедов" на Полтаву - читайте в материале РБК-Украина.

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