Пожежі та пошкодження в двох районах. Стали відомі наслідки атаки РФ у Київській області
У Київській області сталися пожежі у двох районах та пошкодилася ЛЕП під час атаки дронів росіян. Тривога тривала понад чотири години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.
"Вночі ворог вкотре атакував Київську область БПЛА. Тривога оголошувалася двічі та тривала більше 4 годин. В регіоні працювали сили ППО, ворожі цілі знищено", - розповів він.
Попри те, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано і постраждалих серед населення немає, без пошкоджень не обійшлося.
"В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталася пожежа трав'яного настилу. Загорання оперативно ліквідовано", - зазначив голова ОВА.
А в іншому районі уламки ворожого дрону пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою.
"Пожежа ліквідована. Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки", - додав Кравченко.
Обстріл Києва та області
В ніч на 25 жовтня російські війська атакували Київ та область донами-камікадзе. У Київській області працювала ППО, відбиваючи атаку дронів на Київ.
На столицю дрони заходили хвилями. ППО збила блзько 15 безпілотників на підступах до Києва.
Водночас у Дарницькому районі Києва сталася пожежа через атаку дронів РФ. Її вже встигли ліквідувати.
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