Пожежі та пошкодження в двох районах. Стали відомі наслідки атаки РФ у Київській області

У Київській області сталися пожежі у двох районах та пошкодилася ЛЕП під час атаки дронів росіян. Тривога тривала понад чотири години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Вночі ворог вкотре атакував Київську область БПЛА. Тривога оголошувалася двічі та тривала більше 4 годин. В регіоні працювали сили ППО, ворожі цілі знищено", - розповів він.

Попри те, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано і постраждалих серед населення немає, без пошкоджень не обійшлося.

"В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталася пожежа трав'яного настилу. Загорання оперативно ліквідовано", - зазначив голова ОВА.

А в іншому районі уламки ворожого дрону пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою.

"Пожежа ліквідована. Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки", - додав Кравченко.