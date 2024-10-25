Пожары и повреждения в двух районах. Стали известны последствия атаки РФ в Киевской области

В Киевской области произошли пожары в двух районах и повредилась ЛЭП во время атаки дронов россиян. Тревога длилась больше четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Ночью враг еще раз атаковал Киевскую область БПЛА. Тревога объявлялась дважды и продолжалась более 4 часов. В регионе работали силы ПВО, враждебные цели уничтожены", - рассказал он.

Несмотря на то, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано и пострадавших среди населения нет, без повреждений не обошлось.

"В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошел пожар травяного настила. Возгорание оперативно ликвидировано", - отметил глава ОВА.

А в другом районе обломки вражеского дрона повредили ЛЭП и привели к возгоранию сухостоя.

"Пожар ликвидирован. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки", - добавил Кравченко.