Пожежі, руйнування та жертва. Що відомо про наслідки нічної атаки на Україну

Випустили ракети та дрони

Цієї ночі ворожа атака була у декілька хвиль, а окупанти застосували різні типи озброєння.

Російська армія випустила з бомбардувальників Ту-95мс у районі Енгельса 7 ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Також у бік Києва випустили балістичну ракету з комплексу "Іскандер-М". У напрямку Одеської області росіяни випустили 25 дронів-камікадзе.

Сили протиповітряної оборони збили всі вісім ракет та 15 "Шахедів".

Одеська область

Як повідомляє Одеська ОВА, під ударом ворога був Ізмаїльський район. Там знаходиться морський торговельний порт. Також варто зазначити, що Ізмаїл розташований поблизу кордону з Румунією, яка є членом НАТО.

Атака тривала близько трьох годин. Ворожі дрони влучили у припортову інфраструктуру, а також у сільськогосподарські об'єкти. Через атаку у кількох населених пунктах спалахнули пожежі, є руйнування. Пошкоджені елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Крім того, внаслідок обстрілу в Одеській області є жертва. Співробітник агропідприємства отримав важкі поранення, через які помер у лікарні.

Фото: Одеську область атакували дронами (facebook.com/DSNSODE)

Київ

Вибухи у Києві пролунали після 5:30. Місцева влада повідомила, що окупанти атакують столицю, тому працює ППО.

Пізніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що захисники збили всі ворожі цілі, які летіли у напрямку столиці. У Києві пошкоджень не зафіксовано.

Проте через падіння уламків російських ракет у Фастівському та Бучанському районах Київської області спалахнули пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.

У мережі повідомили, що у Бучанському районі згорів гіпермаркет. За попередніми даними, магазин був зруйнований у 2022 році під час окупації Київської області, там закінчували ремонт.

Фото: у Київській області спалахнули пожежі (facebook.com/MNSKOB)

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