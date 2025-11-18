Пожежі, руйнування і поранені: РФ масовано вдарила по Дніпропетровщині (фото)

У вівторок вдень російські війська завдали серію ударів по трьох районах Дніпропетровської області. Внаслідок чого поранено щонайменше семеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
У Нікопольському районі постраждали троє місцевих жителів. Одного з них рятувальники доправили до лікарні. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоповерхові будинки, автозаправна станція, навчальний заклад та птахофабрика.
У Павлоградському районі атаки дронів спричинили поранення ще чотирьох людей. Пошкоджено підприємство та об’єкти інфраструктури, виникли пожежі.
У Синельниківському районі російські авіабомби спричинили загоряння приватних будинків. Частину житла повністю зруйновано.
Рятувальники та аварійні служби продовжують ліквідацію наслідків атак.
Варто нагадати, що раніше Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару. Зокрема, мешканців Дніпра закликали перебувати в укритті. Згодом місцеві ЗМІ повідомляли про те, що у Дніпрі лунають вибухи.
У ніч із 17 на 18 листопада російські війська здійснили масовану атаку дронами по Дніпру. Унаслідок ударів спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька будівель, а також є постраждалі.
У місті травмувалися двоє людей - 59-річну жінку та 67-річного чоловіка, яких ушпиталили у стані середньої тяжкості.
"Укрзалізниця" повідомила, що вибухова хвиля вибила шибки у вагонах і будівлі вокзалу, а два поїзди були вимушені вирушити з затримкою приблизно на 2,5 години.
Крім того, тієї ж ночі росіяни атакували Городню на Чернігівщині. Цей удар став фатальним - загинули дві місцеві мешканки, 75 і 72 років, про що повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус.