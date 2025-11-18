Пожары, разрушения и раненые: РФ массированно ударила по Днепропетровщине (фото)

Ночной удар по Украине 18 ноября

В ночь с 17 на 18 ноября российские войска совершили массированную атаку дронами по Днепру. В результате ударов вспыхнули пожары, подверглись разрушениям несколько зданий, а также есть пострадавшие.

В городе травмировались два человека - 59-летняя женщина и 67-летний мужчина, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Укрзализныця" сообщила, что взрывная волна выбила стекла в вагонах и здании вокзала, а два поезда были вынуждены отправиться с задержкой примерно на 2,5 часа.

Кроме того, той же ночью россияне атаковали Городню на Черниговщине. Этот удар стал роковым - погибли две местные жительницы, 75 и 72 лет, о чем сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус.