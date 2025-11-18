Пожары, разрушения и раненые: РФ массированно ударила по Днепропетровщине (фото)

Во вторник днем российские войска нанесли серию ударов по трем районам Днепропетровской области. В результате чего ранены по меньшей мере семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
В Никопольском районе пострадали трое местных жителей. Одного из них спасатели доставили в больницу. В результате обстрелов повреждены многоэтажные дома, автозаправочная станция, учебное заведение и птицефабрика.
В Павлоградском районе атаки дронов вызвали ранения еще четырех человек. Повреждено предприятие и объекты инфраструктуры, возникли пожары.
В Синельниковском районе российские авиабомбы вызвали возгорание частных домов. Часть жилья полностью разрушена.
Спасатели и аварийные службы продолжают ликвидацию последствий атак.
Стоит напомнить, что ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара. В частности, жителей Днепра призвали находиться в укрытии. Впоследствии местные СМИ сообщали о том, что в Днепре раздаются взрывы.
В ночь с 17 на 18 ноября российские войска совершили массированную атаку дронами по Днепру. В результате ударов вспыхнули пожары, подверглись разрушениям несколько зданий, а также есть пострадавшие.
В городе травмировались два человека - 59-летняя женщина и 67-летний мужчина, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.
"Укрзализныця" сообщила, что взрывная волна выбила стекла в вагонах и здании вокзала, а два поезда были вынуждены отправиться с задержкой примерно на 2,5 часа.
Кроме того, той же ночью россияне атаковали Городню на Черниговщине. Этот удар стал роковым - погибли две местные жительницы, 75 и 72 лет, о чем сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус.