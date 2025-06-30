Пожежі, руйнування і 8 постраждалих: показано наслідки удару РФ по Харківській області
Унаслідок нічного російського удару по Харківській області постраждали щонайменше вісім осіб, зокрема, дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Унаслідок ударів БПЛА сталися пожежі, є постраждалі", - підтвердили рятувальники.
Харківський район
- У Пісочині горіла будівля СТО. Пожежа була на площі 50 кв. м. За даними ДСНС, постраждало вісім осіб, із них одна дитина.
- У Дергачах унаслідок ворожої атаки спалахнули дві пожежі. Зокрема, горіла складська будівля приватного підприємства на площі 1000 кв.м. Друга пожежа спалахнула в будівлі агропідприємства на площі 200 кв. м. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Чугуївський район
У селі Курортне була пожежа на площі 300 кв. м. у їдальні місцевого санаторію. Інформація про постраждалих не надходила.
Фото: внаслідок ударів по Харківській області спалахнули пожежі (https://t.me/s/DSNS_Kharkiv)
Удар дронів по Харківській області 30 червня
Нагадаємо, вночі на тлі запуску чергової партії "Шахедів" у Харкові було чути вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звуки долинали з-за меж міста.
Пізніше стало відомо про влучання в трьох локаціях у Харківському та Чугуївському районах, через що спалахнули пожежі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.