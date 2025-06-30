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Пожары, разрушения и 8 пострадавших: показаны последствия удара РФ по Харьковской области

Понедельник 30 июня 2025 07:51
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Пожары, разрушения и 8 пострадавших: показаны последствия удара РФ по Харьковской области Фото: последствия удара по Харьковской области (https://t.me/s/DSNS_Kharkiv)
Автор: Мария Рагуткина

В результате ночного российского удара по Харьковской области пострадали как минимум восемь человек, в том числе, ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В результате ударов БПЛА произошли пожары, есть пострадавшие", - подтвердили спасатели.

Харьковский район

  • В Песочине горело здание СТО. Пожар был на площади 50 кв. м. По данным ГСЧС, пострадали восемь человек, из них один ребенок.
  • В Дергачах в результате вражеской атаки вспыхнули два пожара. В частности, горело складское здание частного предприятия на площади 1000 кв.м. Второй пожар вспыхнул в здании агропредприятия на площади 200 кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших.

Чугуевский район

В селе Курортное был пожар на площади 300 кв. м. в столовой местного санатория. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: в результате ударов по Харьковской области вспыхнули пожары (https://t.me/s/DSNS_Kharkiv)

Удар дронов по Харьковской области 30 июня

Напомним, ночью на фоне запуска очередной партии "Шахедов" в Харькове были слышны взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что звуки доносились из-за пределов города.

Позже стало известно о попаданиях в трех локациях в Харьковском и Чугуевском районах, из-за чего вспыхнули пожары.

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