Пожежі, пошкоджені авто та будинки: перші фото наслідків атаки РФ на Київ

Атаки на Київ та Київську область у ніч на 27 грудня

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 27 грудня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши різні види озброєння. Зокрема, під удар потрапила Київська область.

Внаслідок обстрілу постраждала одна людина - мешканець Івано-Франківської області. Під час атаки він перебував за кермом вантажного автомобіля та отримав осколкові поранення спини.

У Вишгороді зафіксовано пошкодження вікон у багатоповерховому житловому будинку. У Бориспільському районі постраждали виробничі приміщення та два автомобілі. У Бучанському районі виникла пожежа на території будівельного майданчика. В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Нагадаємо, в ніч на 27 грудня російська армія атакувала Київ ракетами різних типів та ударними безпілотниками - у столиці лунали потужні вибухи.

За інформацією журналістів РБК-Україна, в окремих районах міста фіксували перебої з електропостачанням.

Крім того, під ранок російські війська запустили ударні дрони в напрямку столиці з різних напрямків, у Києві пролунало кілька серій вибухів.