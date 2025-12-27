Пожары, поврежденные авто и дома: первые фото последствий атаки РФ на Киев

Атаки на Киев и Киевскую область в ночь на 27 декабря

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 27 декабря российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив различные виды вооружения. В частности, под удар попала Киевская область.

В результате обстрела пострадал один человек - житель Ивано-Франковской области. Во время атаки он находился за рулем грузового автомобиля и получил осколочные ранения спины.

В Вышгороде зафиксировано повреждение окон в многоэтажном жилом доме. В Бориспольском районе пострадали производственные помещения и два автомобиля. В Бучанском районе возник пожар на территории строительной площадки. В Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из громад.

Напомним, в ночь на 27 декабря российская армия атаковала Киев ракетами различных типов и ударными беспилотниками - в столице раздавались мощные взрывы.

По информации журналистов РБК-Украина, в отдельных районах города фиксировали перебои с электроснабжением.

Кроме того, под утро российские войска запустили ударные дроны в направлении столицы с разных направлений, в Киеве прозвучало несколько серий взрывов.