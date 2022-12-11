Пожежі, погроми та бійки з копами. У Парижі фанати влаштували сутички перед півфіналом

У Парижі після перемоги на Чемпіонаті світу зіткнулися фанати Марокко та Франції з поліцією. Поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Французька поліція застосувала сльозогінний газ на Єлисейських полях у Парижі, коли вболівальники святкували перемоги Франції та Марокко на Чемпіонаті світу, відправляючи їх у півфінал турніру.

French police fired tear gas on the Champs Elysees in Paris as fans were celebrating victories by France and Morocco in the World Cup Saturday, sending them to the tournament’s semifinals. (Reuters) pic.twitter.com/WobjwuOmT2 — Voice of America (@VOANews) December 11, 2022

Тисячі вболівальників заповнили знамениту паризьку авеню незабаром після матчу між Марокко та Португалією, скандуючи, розмахуючи прапорами та сигналячи серед великої кількості поліції. Більше вболівальників приєдналися до них після перемоги Франції над Англією.

На кадрах Reuters видно, як вони громлять магазини та влаштовують бійки з поліцією. Поодинокі пожежі також можна було побачити на авеню де Фрідланд поблизу Єлисейських полів.