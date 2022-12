Пожежі, погроми та бійки з копами. У Парижі фанати влаштували сутички перед півфіналом

Французька поліція застосувала сльозогінний газ на Єлисейських полях у Парижі, коли вболівальники святкували перемоги Франції та Марокко на Чемпіонаті світу, відправляючи їх у півфінал турніру.

French police fired tear gas on the Champs Elysees in Paris as fans were celebrating victories by France and Morocco in the World Cup Saturday, sending them to the tournament’s semifinals. (Reuters) pic.twitter.com/WobjwuOmT2