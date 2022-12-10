Марокко вибило Португалію і стало першою збірною з Африки у півфіналах ЧС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Чемпіонат світу-2022, 1/4 фіналу

Марокко – Португалія – 1:0

Голи: Ен-Несері, 42.

Марокканці по ходу гри віддали м'яч супернику (лише 34% володіння у першому таймі) і щільно захищалися середнім блоком. Португальці ж прагнули пробити оборону за допомогою рухомого півзахисту, але ефект від усіх дій команди Сантуша був невеликий. Довгий час і Португалія, і Марокко отримували моменти лише на стандартах

На 42-й хвилині рахунок відкрив Юссеф Ен-Несірі, який головою замкнув передачу з флангу, яку виконав Яхья Аттійят-аллах. У першому таймі збірна Марокко взагалі перевершила Португалію за ударами - 7:5 (у ворота - 2:1).

Португальська зірка Кріштіану Роналду вийшов на поле на 52-й хвилині, але забити у матчі більше ніхто не зміг. Навіть за 80% володіння та свіжого нападу португальцям нічого не вдавалося - гра в останні півгодини йшла в одному ключі, коли Марокко сиділо в глухій обороні, Португалія ходила в "сліпі" атаки. На 90+3-й хвилині марокканці залишилися у меншості після вилучення Валіда Хеддіри.

Зазначимо, Марокко зіграє у півфіналі чемпіонату світу з переможцем пари Англія - Франція. В іншому півфіналі зустрінуться збірні Хорватії та Аргентини. Фінальний матч чемпіонату світу у Катарі пройде 18 грудня.